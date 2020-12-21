РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 дек. Два года назад Балтийский флот пополнился малым ракетным кораблем «Мытищи», сообщается на сайте администрации горокруга.

«На главной базе Балтийского флота в Балтийске прошла торжественная церемония поднятия Андреевского флага на МРК. Новейший малый ракетный корабль «Мытищи» является головным кораблем проекта 22800. Заложен 24 декабря 2015 года и спущен на воду 29 июля 2017 года», - говорится в сообщении.

Корабли проекта 22800 «Каракурт» предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп.