РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Подольские спортсмены стали призерами чемпионата Московской области по тяжелой атлетике, сообщается в группе «МУ СШОР «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

В Люберцах 19 и 20 декабря проходил чемпионат Подмосковья по тяжелой атлетике. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 18 городов региона, в том числе и воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Пахра» Подольска.

«Так, подольские спортсмены заняли призовые места. В весовой категории 64 килограмма первое место заняла Мария Николаева, в весовой категории 81 килограмм - второе место занял Вадим Чернышев, а в весовой категории 109 килограммов - второе место занял Дмитрий Чернышов», — говорится в сообщении.