РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 дек. Загрязнение Капустинского залива в городском округе Мытищи должны устранить в недельный срок, сообщается на сайте администрации горокруга.

Заместитель главы администрации городского округа Мытищи Светлана Лысенко провела рабочее совещание с руководством строительной организации ООО «СтройТрансГаз».

«Говорили об аварии на очистных сооружениях ливневой канализации на территории деревни Капустино, в результате которой произошло загрязнение Капустинского залива. В ходе рабочего совещания Светлана Лысенко поручила представителю строительной организации в недельный срок устранить последствия негативного воздействия на площадь водосбора и непосредственно на водный объект», - говорится в сообщении.

Негативное воздействие на водоем вызвано несанкционированным сбросом загрязняющих веществ.