РИАМО - 19 дек. Пожар в здании «Мосгоргеотреста» на Ленинградском проспекте в столице ликвидирован, из здания эвакуировано 130 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Вечером в пятницу поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградский проспект, дом 11. Происходило возгорание на 7 этаже и на кровле здания. В 23:31 пожар локализован на площади около 300 квадратных метров.

«В 00:31 пожар ликвидирован», - говорится в сообщении.

Из здания вывели около 130 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Для тушения пожара привлечено свыше 170 человек личного состава и 40 единиц техники.

Пожар в здании «Мосгоргеотреста» в Москве. ВИДЕО>>