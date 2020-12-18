РИАМО - 18 дек. Возгорание в здании «Мосгоргеотреста» на Ленинградском проспекте в столице локализовано, из здания эвакуировано 130 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В 20:58 спасателям поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградский проспект, дом 11.

«Происходило возгорание на 7 этаже и на кровле здания. В 23:31 пожар локализован на общей площади около 300 квадратных метров», - сообщается на сайте.

На месте развернут штаб пожаротушения. Из здания эвакуировано около 130 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Для тушения пожара привлечено свыше 170 человек личного состава и 40 единиц техники.

Пожар в здании «Мосгоргеотреста» в Москве. ВИДЕО>>