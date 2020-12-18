РИАМО - 18 дек. Из-за строительства второго пути 19 и 20 декабря не будет движения между Реутовом и Балашихой, для удобства пассажиров назначены компенсационные автобусы, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

Работы будут проводиться 19 декабря с 00:30 до 00:30 21 декабря. В связи с этим изменится расписание поездов, следующих по Горьковскому направлению.

«Ряд электропоездов от/до Балашихи проследуют от/до Железнодорожной, остальные поезда на данном маршруте будут выведены из расписания. Также будут внесены точечные корректировки в график движения нескольких поездов Горьковского направления», — говорится в сообщении.

Для удобства пассажиров между Реутовом и Балашихой назначены компенсационные автобусы.

От станции Балашиха от автобусной остановки на Советской улице автобусы будут отправляться каждый час с 07:00 до 10:00, далее в 11:20, 12:20, 13:20, 14:50, 16:00, далее в раз 20 минут каждого часа с 17:20 до 21:20, а еще в 22:30 и 00:10. Автобусы проследуют без остановок.

От станции Реутово от остановки на улице Дзержинского автобусы будут отправляться в 06:30, 07:30, 08:30, 10:50, 11:50, 12:50, 14:20, 15:30, 16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 20:50, 22:00 и 23:30. Автобусы проследуют без остановок.

Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

Пассажиров попросили обратить внимание, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

В общественном транспорте Московского региона обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.