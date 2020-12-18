РИАМО - 18 дек. В выходные дни 19 и 20 декабря клиентские службы ПФР по Московскому региону будут вести прием заявлений по новой выплате на детей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления - отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области.

«По поручению Минтруда России клиентские службы Пенсионного фонда будут вести прием в выходные дни 19 и 20 декабря 2020 года, чтобы гражданам было удобнее подать заявления на единовременную выплату 5 тысяч рублей на детей до семи лет включительно, введенную указом президента 17 декабря. Это позволит семьям быстрее получить средства», — говорится в сообщении.

Прием в клиентских службах ПФР будет вестись с 09:00 до 18:00 только для заявлений по новой единовременной выплате.

Большинству семей в стране 5 тысяч рублей будут выплачены проактивно, по принципу «социального казначейства»: за выплатой не надо никуда обращаться, поскольку ПФР беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Заявление понадобится только в следующих случаях: если ребенок появился в семье начиная с июля 2020 года или родители не получали ни одну из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в 2020 году. Также заявление нужно будет подать, если ранее представленный в ПФР банковский счет был закрыт.

Заявление о единовременной выплате на детей до семи лет включительно принимается только в клиентских службах Пенсионного фонда и на портале госуслуг до 1 апреля 2021 года.

Узнать адрес, контакты и время работы клиентских служб можно на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Контакты региона».