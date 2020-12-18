РИАМО - 18 дек. Порядка 100 человек эвакуированы из здания «Мосгоргеотреста» на Ленинградском проспекте в столице, в котором вспыхнул крупный пожар, сообщается в Twitter-аккаунте столичного ГУ МЧС России.

Административное семиэтажное здание ГБУ «Мосгоргеотрест» горит на севере Москвы. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

«Из горящего здания было эвакуировано около 100 человек. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

На месте ЧП работает штаб, пожар тушат свыше 100 человек и 25 единиц техники.

Пожар в здании «Мосгоргеотреста» в Москве. ВИДЕО>>