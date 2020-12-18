РИАМО - 18 дек. В текущем году более 270 миллионов поездок было оплачено пассажирами общественного транспорта Подмосковья банковскими картами и картой «Стрелка», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Общая экономия пассажиров при оплате проезда безналичным способом составила порядка 4,8 миллиарда рублей.

«Более 136 миллионов поездок было оплачено по банковской карте, более 134 миллионов поездок – по карте «Стрелка». При этом при оплате поезда банковской картой пассажиры сэкономили более 1,3 миллиарда рублей, а по карте «Стрелка» почти 3,5 миллиарда рублей», – сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

По ее словам, доля безналичной оплаты проезда на общественном транспорте в регионе постоянно растет. В 2020 году количество таких поездок увеличилось на 9% по сравнению с 2019 годом.

«Ежедневно более 950 тысяч поездок оплачивают безналичным способом, в том числе полмиллиона пассажиров или 51% – банковскими картами. Для пассажиров это удобно и значительно сокращает время посадки в транспорт», – добавила Кротова.

Стоимость поездки на городских маршрутах при оплате банковской картой на 35% дешевле, чем за наличные, а на пригородных и междугородних маршрутах пассажиры экономят почти 25 рублей за одну поездку.

Система лояльности карты «Стрелка» по числу совершенных поездок позволяет снизить стоимость проезда от 7% до 35%.

Картами всех видов можно оплатить проезд на любом виде транспорта Московской области, а с июля прошлого года картой «Стрелка» возможно оплатить вход в Серпуховский историко-художественный музей со скидкой в 20%.