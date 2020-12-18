РИАМО - 18 дек. Здание «Мосгоргеотреста» полыхает на Ленинградском проспекте на севере Москвы, видеокадры горящего здания опубликовало РЕН ТВ.

Площадь пожара на текущий момент составляет 300 квадратных метров. Людей из здания эвакуировали.

На видеозаписи видно, что огонь охватил верхние этажи здания и частично крышу, откуда идет густой черный дым и вырываются языки пламени.

К месту ЧП прибыло большое количество пожарно-спасательной техники, включая высотные подъемники. Также дежурят несколько карет скорой помощи и полиция.

На пожаре работают свыше 100 спасателей и 25 единиц техники.

Пожар в здании «Мосгоргеотреста» в Москве. ВИДЕО>>