РИАМО - 18 дек. В рамках борьбы с борщевиком Сосновского в Подмосковье в этом году выписано порядка 219 миллионов рублей штрафов, что на 160 миллионов рублей больше, чем в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«По итогам борьбы с борщевиком на частных землях региона в текущем году сумма штрафов составила около 219,4 миллиона рублей. <…> Сумма штрафов юридических лиц – более 213,6 миллиона рублей, физических – порядка 5,8 тысячи рублей. Все штрафники привлечены к административной ответственности», – сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Штраф для физлиц за борщевик за земельных участках варьируется от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 20-50 тысяч рублей, для юрлиц – от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

«Всего в текущем году выписано 2252 штрафа, что на 1268 штрафов больше, чем в 2019 году. Штрафы получили жители 26 городских округов», – отметил Воскресенский.

Он добавил, что 100% штрафы получили владельцы территорий, где полностью отсутствовали признаки обработки на всей площади земельного участка. 70% и 50% штрафы выписали, если на участке были следы обработки, но не на всей площади поражения, или обработка была проведена с нарушением сроков и нужно количества этапов ее проведения.

«Больше всего штрафов получили правообладатели земельных участков, поросших борщевиком в городском округе Клин. Общая сумма штрафа здесь составляет более 42,9 миллиона рублей», – уточнил Воскресенский.

По его словам, далее идет городской округ Солнечногорск – более 41 миллиона рублей штрафов. В Егорьевске выписали штрафы на общую сумму 29,6 миллиона рублей, в Рузе – 21,9 миллиона рублей, в Можайске – 18,4 миллиона рублей

От опасного растения в Московской области в текущем году обработано порядка 32 тысяч гектаров земли.

Борщевик Сосновского представляет собой растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в длину. Сорняк выживает в холодном климате и активно размножается, подавляя иные растения. Безобидный вид не мешает его соку быть опасным для здоровья человека.