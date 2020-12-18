РИАМО - 18 дек. Площадь пожара в здании «Мосгоргеотреста» на севере столицы увеличилась до 300 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

Пожар вспыхнул в здании ГБУ «Мосгоргеотрест» на Ленинградском проспекте на седьмом этаже, а также частично на крыше. Из здания эвакуировали людей. Сначала площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, потом увеличилась до 100 квадратных метров.

«На данный момент общая площадь возгорания увеличилась до 300 квадратных метров. В тушении участвуют 100 человек личного состава и 25 единиц техники», — говорится в сообщении.

На месте работает оперативный штаб. К зданию прибывают новые пожарные расчеты.

Пожар в здании «Мосгоргеотреста» в Москве. ВИДЕО>>