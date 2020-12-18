РИАМО - 18 дек. Площадь возгорания в здании на Ленинградском проспекте в столице выросла с 50 до 100 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Происходит возгорание на седьмом этаже здания, а еще частично горит крыша. По данным открытых источников, по адресу: Ленинградский проспект, 11, расположено здание ГБУ «Мосгоргеотрест».

«По состоянию на 21:50 площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров», — говорится в сообщении.

На месте возгорания был развернут штаб пожаротушения, из горящего здания эвакуировали людей.

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