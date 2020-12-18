РИАМО - 18 дек. Пожарная техника прибыла к месту пожара в здании на Ленинградском проспекте в столице, водителей предупредили об ограничениях в движении, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Пожар вспыхнул в здании ГБУ «Мосгоргеотрест» на седьмом этаже, а также частично на крыше. Из здания эвакуировали людей. На месте работает оперативный штаб.

«На Ленинградском проспекте <...> горит здание. На месте работают сотрудники МЧС, техника занимает два правых ряда на дублере Ленинградского проспекта при движении в центр», — говорится в сообщении.

Пожар в здании «Мосгоргеотреста» в Москве. ВИДЕО>>