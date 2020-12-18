РИАМО - 18 дек. В здании на Ленинградском проспекте, 11 на севере столицы произошел пожар на площади 50 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

По данным открытых источников, по указанному адресу расположено здание ГБУ «Мосгоргеотрест».

«Происходит возгорание на седьмом этаже, а также частично на крыше здания. По состоянию на 21:37 площадь возгорания составляет около 50 квадратных метров», — говорится в сообщении.

На месте ЧП развернут штаб пожаротушения, из здания эвакуировали людей. Сведений о пострадавших не поступало.

Пожар в здании «Мосгоргеотреста» в Москве. ВИДЕО>>