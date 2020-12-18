РИАМО - 18 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что никаких тяжелых последствий после вакцинирования от коронавируса у него не было, кроме легкой головной боли на следующий день.
«Я прививался еще тогда, когда вакцинация проходила исследования, <…> чтобы самому понять, насколько это эффективно. Тяжелых последствий я совершенно не ощутил. Небольшая головная боль утром была, вот, собственно, и все. Уже прошло почти полгода, у меня хорошие титры», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее Собянин сообщил, что эпидситуация в Москве остается сложной. В больницах находятся почти 13 тысяч Covid-пациентов.
Всего в столице выявлено 722 178 случаев коронавируса. За пандемию выздоровели 557 028 человек, умерли 10 243 пациентов.
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- Власти Москвы не планируют ужесточать ограничительные меры по Covid‑19. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин: - Самое важное о коронавирусе за день в карточках - Власти Москвы уточнили, что кафе и рестораны должны закрываться не позднее 23:00. Ранее СМИ сообщили о том, что посетителям столичных заведений общепита разрешается оставаться в них до полуночи. Данная информация не соответствует действительности. - С 21 декабря привиться от Covid‑19 смогут еще около 1 млн москвичей. Это поможет уменьшить риск заболевания. - В Московскую область поступает по 5-7 тысяч доз вакцины от Covid-19 каждую неделю, это число будет постепенно увеличиваться, - Свыше 9 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. Московская область получила порядка 11,5 тысяч доз вакцин. - Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье - За сутки в России зарегистрировали 28 552 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больных. В Москве - 6 937. - Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы. - За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.
Текстовая трансляция
18 ДЕКАБРЯ
- Власти Москвы не планируют ужесточать ограничительные меры по Covid‑19. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- Власти Москвы уточнили, что кафе и рестораны должны закрываться не позднее 23:00. Ранее СМИ сообщили о том, что посетителям столичных заведений общепита разрешается оставаться в них до полуночи. Данная информация не соответствует действительности.
- С 21 декабря привиться от Covid‑19 смогут еще около 1 млн москвичей. Это поможет уменьшить риск заболевания.
- В Московскую область поступает по 5-7 тысяч доз вакцины от Covid-19 каждую неделю, это число будет постепенно увеличиваться,
- Свыше 9 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. Московская область получила порядка 11,5 тысяч доз вакцин.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больных. В Москве - 6 937.
- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.
- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.
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