РИАМО - 18 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что никаких тяжелых последствий после вакцинирования от коронавируса у него не было, кроме легкой головной боли на следующий день.

«Я прививался еще тогда, когда вакцинация проходила исследования, <…> чтобы самому понять, насколько это эффективно. Тяжелых последствий я совершенно не ощутил. Небольшая головная боль утром была, вот, собственно, и все. Уже прошло почти полгода, у меня хорошие титры», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Собянин сообщил, что эпидситуация в Москве остается сложной. В больницах находятся почти 13 тысяч Covid-пациентов.

Всего в столице выявлено 722 178 случаев коронавируса. За пандемию выздоровели 557 028 человек, умерли 10 243 пациентов.