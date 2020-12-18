РИАМО - 18 дек. Шедевры Врубеля, Коровина, Кустодиева и других русских мастеров впервые покажут в подмосковном музее в таком большом количестве, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В пятницу в Серпуховском историко-художественном музее состоялся пресс-показ выставки «Мир, сотворенный заново», посвященной русской художественной культуре конца XIX — начала XX века. Это первое мероприятие традиционного губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в этом году. Выставка продлится до 11 апреля.

«Искусство конца XIX — начала XX веков впервые будет представлено в таком масштабе в региональном музее. Жителям Московской области и гостям предстоит уникальная возможность получить особенные эмоции и художественные впечатления от творчества выдающихся мастеров этого периода», — сказала министр культуры региона Елена Харламова.

Экспозиция посвящена русской художественной культуре рубежа XIX-ХХ веков. На ней представлены полотна выдающихся мастеров — Врубеля, Кончаловского, Гончаровой, Коровина, Серебряковой, Кустодиева, Ларионова, Юона.

Всего собрано 87 шедевров и свыше десять художественных направлений, в том числе импрессионизм, символизм, кубизм, супрематизм и абстракционизм.

Пространство выставки делится на семь тематических разделов — от первозданного хаоса до мира, освоенного и измененного человеком.

«Идея сделать выставку о начале русского авангарда — это мечта всей жизни. Мы долго о ней мечтали, готовили целый год и наконец сделали. <…> Благодаря этому проекту мы можем обмениваться нашими коллекциями, участвовать в их выставочных проектах», — сказала куратор выставки, главный хранитель Серпуховского историко-художественного музея Татьяна Быкова.

Директор музея Жанна Алейникова отметила, что в последние несколько лет в Серпухове с успехом прошли выставки Семирадского и Маковского.

«Нынешний проект — еще одна возможность продемонстрировать богатейшее собрание Подмосковья. Пусть выставка подарит яркие впечатления, и надеюсь, вызовет те прекрасные чувства, которые сопровождали нас на пути подготовки этого проекта», — добавила Алейникова.

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