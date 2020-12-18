РИАМО - 18 дек. В столице не планируется ужесточать ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ситуация остается сложной. Количество больных, которые находятся в стационарах приближается к 13 тысячам, многие из них болеют тяжело, поэтому, конечно надо беречь себя. Ничего такого радикального не планируем, как сделано во многих европейских странах», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он попросил москвичей в преддверии новогодних праздников беречь себя и соблюдать все необходимые меры безопасности.

По его словам, со следующей недели вакцинировать от коронавируса в городе будут представителей промышленности, транспорта и работников средств массовой информации.

В городе с начала пандемии было выявлено 722 178 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 557 028 пациентов, скончались 10 243 заболевших.

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Текстовая трансляция

18 ДЕКАБРЯ

- Власти Москвы не планируют ужесточать ограничительные меры по Covid‑19. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:

Ситуация остается сложной. Количество больных, которые находятся в стационарах приближается к 13 тысячам, многие из них болеют тяжело, поэтому, конечно надо беречь себя. Ничего такого радикального не планируем, как сделано во многих европейских странах. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1»

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Власти Москвы уточнили, что кафе и рестораны должны закрываться не позднее 23:00. Ранее СМИ сообщили о том, что посетителям столичных заведений общепита разрешается оставаться в них до полуночи. Данная информация не соответствует действительности.

- С 21 декабря привиться от Covid‑19 смогут еще около 1 млн москвичей. Это поможет уменьшить риск заболевания.

- В Московскую область поступает по 5-7 тысяч доз вакцины от Covid-19 каждую неделю, это число будет постепенно увеличиваться,

- Свыше 9 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. Московская область получила порядка 11,5 тысяч доз вакцин.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больных. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.