РИАМО - 18 дек. За эту неделю ведомства правительства Московской области сдали на переработку свыше 6 тонн электротехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

Программа «Школа утилизации: электроника» Фонда рационального природопользования на этой неделе посетила дом правительства Московской области, чтобы забрать из офисов старую и сломанную технику и отправить ее на переработку.

«На этой неделе после долгого перерыва из-за пандемии вывоз техники возобновился. В экологической акции приняли участие семь ведомств Московской области. <…> Удалось собрать 6 тонн электротехники, которую фонд переработает в собственном экотехнопарке и направит на вторичное использование», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она подчеркнула, что в электротехнике 75% материалов можно использовать вновь и не расходовать новые природные ресурсы.

По ее словам, программа «Школа утилизации: электроника» проходит в доме правительства региона каждый квартал, а в округах Московской области машина Фонда рационального природопользования выезжает ежедневно по графику.

Бесплатно утилизировать технику могут структуры органов власти, а также государственные бюджетные учреждения, в том числе, образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы и жители Подмосковья.