РИАМО - 18 дек. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в квартирных кражах, их задержали после очередной кражи в подмосковном Протвине, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий на Симферопольском шоссе оперативники задержали троих злоумышленников сразу после совершения очередной кражи в подмосковном городском округе Протвино», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что у задержанных нашли набор отмычек, строительные инструменты, а еще ювелирные изделия и деньги, предположительно, добытые преступным путем.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Всем фигурантам данного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Имеются основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к совершению восьми аналогичных краж на территории города Москвы, Московской, Рязанской и Тульской областей. По предварительным данным, они похищали из квартир потерпевших денежные средства, ювелирные украшения, брендовые вещи и элитный алкоголь», — добавила Волк.

В настоящее время специалисты проводят мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.