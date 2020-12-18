РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Свыше 100 женщин воспользовались бесплатной помощью доул в роддоме подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской горбольницы №1.

По словам заместителя главного врача по акушерству и гинекологии Рустема Ибрагимова, в роддоме шесть индивидуальных родильных залов. В начале проекта дежурила одна доула, и она физически не успевала охватить всех женщин. Сейчас в день может быть и два волонтера.

«Увеличился спрос и мы пригласили больше помощниц. Почти за три месяца реализации проекта около 20% женщин, родивших у нас, получили поддержку доулы-волонтера. В первую очередь специалисты помогали тем, кто рожал в первый раз», - сказал Ибрагимов.

На плечи доул ложится эмоционально-психологическая поддержка в родах. Помимо этого, они делают массаж, помогают женщине правильно дышать, говорят подбадривающие слова и создают для нее уют.

Пилотный проект по бесплатному сопровождению родов доулами-волонтерами стартовал в Красногорской больнице №1 в конце сентября.