РИАМО - 18 дек. На территории Московской области массовый старт открытию елочных базаров будет дан 20 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Торговля хвойными деревьями началась в Подмосковье с первых чисел декабря. Но это были точечные торговые объекты. В эти выходные начинается массовое открытие елочных базаров, будет развернуто более 60% пунктов продажи елок», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что купить новогоднее дерево можно будет с 20 декабря на 250 площадках по 240 адресам во всех городских округах региона.

Всего в Московской области будет работать порядка 400 елочных базаров. Свыше 100 из них уже открыты в рамках новогодних ярмарок.

«Елочные базары оформляются в соответствии с бренд-буком программы «Зима в Подмосковье». Все они имеют праздничное красочное ограждение, освещение и оформление. Самое большое количество торговых пунктов планируется открыть в выходные в Щелкове, Балашихе, Красногорске, Королеве, Люберцах, Мытищах, Химках и Рузе», — уточнил Воскресенский.

До 31 декабря на ярмарках можно будет приобрести живые отечественные ели, сосны, выращенные в питомниках Московской, Владимирской, Кировской областях и Пермском крае, а также зарубежные хвойные деревья.

«Вся продукция должна иметь сертификаты и документы, подтверждающие качество и разрешение на продажу. Торговля хвойных деревьев на елочных базарах без разрешительных документов будет пресекаться», — заключил Воскресенский.