РИАМО - 18 дек. Фигуристка Алина Загитова и шоумен Иван Ургант стали лучшими телеведущими 2020 года по версии пользователей сайта kp.ru, в опросе поучаствовали 80 тысяч человек.

«По итогам опроса можно сделать один главный вывод — наши зрители по-прежнему безумно влюблены в фигурное катание», — отмечается в материале.

К примеру, в споре мужчин фигурист Алексей Ягудин (18,10%), который профессиональным телеведущим не является, лишь доли процента уступил признанному властелину эфира Ивану Урганту (18,38%). На третей позиции — Борис Корчевников, у него 13,65% голосов.​

У женщин ситуация еще более очевидная — Алина Загитова (29,79%), которая в «Ледниковом периоде» впервые попробовала себя в роли телеведущей, и одна из участниц нового сезона ледового шоу Ольга Бузова (24,90%) легко оторвались от конкуренток. На третьем месте оказалась Регина Тодоренко (9,47%).