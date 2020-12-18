РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 дек. В городском округе Домодедово начали розыск пропавшего 60-летнего Владимира Чертовских, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Чертовских Владимир Николаевич, 60 лет, микрорайон Востряково, город Домодедово, Московская область», - говорится в сообщении.

Мужчина 17 декабря вышел из дома и не вернулся.

Рост Чертовских 185 сантиметров, у него нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Мужчина был одел в синюю куртку, бежевый свитер, светло-синие джинсы, ботинки и серую кепку.

Он может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.