РИАМО - 18 дек. В центре столице завершили капитальный ремонт первой половины Большого Каменного моста, движение транспорта по нему будет открыто 19 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Досрочно завершен ремонт первой половины Большого Каменного моста, который стартовал в июле. Менее чем за полгода был проделан колоссальный объем работ. В субботу на сооружении начнется перезапуск движения - обновленную часть моста откроют для транспорта, а вторую закроют на ремонт», — отметил Бирюков.

По его словам, на отремонтированной части моста рабочие уложили свыше 8 тысяч квадратных метров «бесшовного» дорожного полотна. На таком покрытии почти нет стыков, потому что деформационные швы скрыты под слоем асфальта.

Он добавил, что на отремонтированной части нанесена временная дорожная разметка. Постоянная разметка будет сделана на мосту после окончания ремонта.

Тротуар для пешеходов на отремонтированной части планируют открыть в феврале 2021 года, когда завершится монтаж гранитной облицовки и отреставрированного чугунного ограждения. До этого времени пешеходы будут проходить по действующей на сегодняшний день схеме.

Заммэра уточнил, что в рамках работ заменены несущие балки руслового пролета моста, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара.

«Монтаж балок проводился на площади более 400 квадратных метров, был полностью демонтирован участок в центре моста, открывающий доступ к внутренним конструкциям. После установки балок это место закрыли плитой, затем было проведено армирование, бетонирование, укладка гидроизоляции и асфальта, обустроена новая ливневая канализация», — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, специалисты провели большой объем реставрационных работ.

На объекте восстанавливают наружные дверные проемы и дубовые витражи в нижней части моста. Чугунное ограждение и гранитную облицовку восстановили в реставрационных мастерских. На сегодняшний день ведется их установка на прежнее место.

Бирюков напомнил, что Большой Каменный мост в центре Москвы не ремонтировали с момента постройки в 1938 году.