РИАМО - 18 дек. Мемориал основоположникам самбо торжественно открыли в пятницу на Аллее спортивной славы в спорткомплексе «Лужники», говорится в сообщении пресс-службы Российского военно-исторического общества.

Мемориал Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву был создан народным художником России Салаватом Щербаковым. Монумент выполнен из бронзы и гранита, его установила Всероссийской федерация самбо совместно с РВИО при поддержке правительства Москвы. Президент РФ Владимир Путин направил слова приветствия участникам церемонии и поздравил самбисткое сообщество страны.

«И мы, и грядущие поколения всегда будем помнить имена тех, кто в двадцатые годы минувшего столетия стоял у истоков зарождения самбо, формировал и развивал его философию и традиции. Ведь искусство самообороны без оружия, органично впитавшее в себя лучшие практики народных единоборств, — поистине уникальный вид спорта, воспитывающий в человеке высокие морально-волевые, нравственные, гражданские качества, стойкость и самодисциплину», — отметил президент.

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По его словам, этот мемориал выполняет важную и благородную миссию — хранит память о выдающихся россиянах, усилиями которых было создано самбо. Президент отметил, что на аллее славы в «Лужниках» обязательно будут собираться юные спортсмены, а также будут проводить чествования победителей и ветеранов.

Глава государства также выразил признательность Всероссийской федерации самбо, Российскому военно-историческому обществу, правительству Москвы и авторскому коллективу за большую и очень нужную работу.

«Это памятник трем людям, создавшим отдельный сначала отечественный вид спорта, впоследствии получивший международное признание. Каждый из них — самородок, патриот, гражданин своего Отечества, внесший огромную лепту в развитие страны», — отметил помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

Он поблагодарил всех, кто создавал этот памятник, а также выразил отдельную благодарность заместителю секретаря Совета безопасности РФ Рашиду Нургалиеву — инициатору и вдохновителю создания монумента.