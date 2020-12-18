РИАМО - 18 дек. «Одноклассники» представили рейтинг регионов России в 2020 году по доброжелательности жителей на основе комментариев пользователей, а также оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе, говорится в сообщении пресс-службы социальной сети.

В основу изучения тональности комментариев вошли алгоритмы машинного обучения, которые определяли эмоциональную окраску высказываний пользователей. Всего соцсеть насчитывает 43 миллионов активных пользователей по всей стране.

«В число регионов, где пользователи были наиболее позитивными, вошли Алтайский и Забайкальский край, а также Кемеровская область. Они уверенно лидировали все четыре квартала текущего года», — говорится в сообщении.

В третьем квартале в топ-5 регионов по дружелюбным реакциям вошла Республика Татарстан, переместившись с девятого места в рейтинге на четвертое. Это позволило Татарстану попасть в пятерку регионов с самыми оптимистичными жителями и по итогам года. Пятое место в 2020 году в рейтинге доброжелательности заняли пользователи ОК из Самарской области.

А вот жители Приморского и Хабаровского края чаще, чем пользователи из других регионов, ставили грустные смайлики и писали комментарии с негативным эмоциональным окрасом. Наибольшая доля негативных комментариев и реакций в этих регионах пришлась на третий квартал 2020 года.

Жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга также оказались в рейтинге менее дружелюбных регионов: больше всего реакций и комментариев со знаком «минус» пользователи из двух столиц оставляли во втором квартале 2020 года, на который пришлись первая волна пандемии коронавируса и связанный с этим режим самоизоляции жителей.

Примечательно, что в целом по России в четвертом квартале 2020 года общая доля позитивных реакций и публикаций оказалась самой высокой. Эта тенденция прослеживалась во всех регионах. Тогда как во втором квартале показатель позитивных реакций был самым низким в течение года, что также объясняется распространением новостей о пандемии коронавируса.

В этом году Covid-19 стал самым обсуждаемым событием в ОК: пользователи упомянули его более 22 миллионов раз за год, наибольший резонанс по количеству реакций и комментариев у пользователей вызвали «введение масочного режима» и «официальное объявление нерабочих дней в России».