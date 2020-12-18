РИАМО - 18 дек. С 21 по 27 декабря в подмосковные города приедет самая большая передвижная ярмарка «Снежный караван», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Новогодние распродажи пройдут в Балашихе, Коломне, Зарайске, Видном, Рузе, Солнечногорске и Дмитрове. Они состоятся на главных площадях. В ярмарках участвуют местные фермеры и ремесленники. На прилавках можно будет найти изделия народно-художественных промыслов, а именно федоскинские лаковые шкатулки, клинскую елочную игрушку и другие.

«Главная цель нашей передвижной ярмарки - поддержка фермеров и ремесленников Подмосковья. Для них «Снежный караван» станет возможностью рассказать о своих экологичных и самобытных продуктах жителям области. Также всем посетителям ярмарка запомнится развлекательной и деловой программами, в рамках которых запланированы встречи с экспертами туристической области, праздничные концерты, салюты», - говорится в сообщении.

Развлекательная программа предполагает встречи с Дедом Морозом и лотереи.

21 декабря ярмарка посетит Балашиху, 22 декабря – Коломну, 23 декабря – Зарайск, 24 декабря – Видное, 25 декабря – Рузу, 26 декабря – Солнечногорск и 27 декабря декабря – Дмитров. Во всех городах «Снежный караван» начинает работать с 11:00, концертная программа будет с 17:00 до 21:00.

Салюты в Видном, Дмитрове и Солнечногорске начинаются в 20:00, а в Балашихе, Коломне, Зарайске, Рузе – часом позже.

Мероприятия пройдут с соблюдением мер профилактики Covid-19. Так, на ярмарках будет соблюдаться социальная дистанции, а участников обеспечат масками и перчатками.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>