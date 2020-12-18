РИАМО - 18 дек. Соблюдение рядя несложных правил поможет водителям не стать участником дорожной аварии в холодное время года, сообщает Nation News.

«Я всем рекомендую соблюдать дистанцию. Первое нарушение — несоблюдение дистанции, бокового интервала, исходя из погодных условий. Инспектор ГИБДД сразу обращает внимание именно на это, если произошло ДТП», — сказал автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов.

Он уточнил, что в ПДД не написано, какая именно должна быть дистанция, поэтому водитель должен руководствоваться погодными условиями, выбирая расстояние до впереди идущей машины, чтобы при необходимости успеть затормозить.

Эксперт напомнил, что любой, даже профессиональный водитель может попасть в ДТП.

«ДТП может случиться и во дворе: выскочил ребенок на дорогу, ему же не скажешь, чтобы не бегал или не играл. Его сбили, хоть вроде бы водитель его и увидел, пытался затормозить. Перестрахуйтесь!» — отметил юрист.