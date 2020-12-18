РИАМО - 18 дек. В Подмосковье будет запущена новая опытно-образовательная площадка «Биотех-Пущино», создание которой стало возможным из-за участия наукограда Пущино в реализации федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В новом образовательном центре будут созданы условия для активной социализации и профориентации учащихся в области технических и естественнонаучных дисциплин, развития творческого и научного потенциала школьников, а также для повышения результативности в Олимпиадном движении», – говорится в сообщении.

Программы, которые будут реализовываться на площадке «Биотех-Пущино», станут для учащихся ориентиром на научное познание. Посредством них также будут созданы условия для того, чтобы в городе происходило обновление научных кадров.

Так, здесь будет функционировать семь научных лабораторий. Они предназначены для учеников в возрасте от пяти до 18 лет и включают в себя компьютерный класс, а также лаборатории, в числе которых лаборатории биофизики и биохимии, робототехники и электроники, экологии и цифровой биологии, астрофизики, экспериментальной биологии, агроэкологии и медиа-лаборатория.

На текущее время ведется отбор дополнительных общеразвивающих программ. Участие в конкурсном отборе может принять любой инициативный и творческий житель Пущина. Программы победителей рекомендуют к реализации на площадке.

Прием конкурсных материалов ведется муниципальным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр» до 20 декабря.

Дополнительную информацию о проведении и организации конкурса можно узнать по ссылке, а также по номеру телефона: +7 (496) 773-41-48.