РИАМО - 18 дек. Глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая пригласила туристов посетить муниципалитет в рамках масштабного проекта «Зима в Подмосковье» и увидеть своими глазами уникальные экспонаты выставки «Мир, сотворенный заново».

«Приезжайте! Я уверена, что в нашем городском округе вам будет тепло и интересно», — сказала Купецкая.

В пятницу глава округа приняла участие в пресс-показе выставки «Мир, сотворенный заново», посвященной русской художественной культуре конца XIX — начала XX века, которая откроется в Серпуховском историко-художественном музее.

По ее словам, эта выставка познакомит гостей и жителей городского округа с множеством интересных экспонатов. Она также поблагодарила организаторов выставки.

«Я хочу выразить слова благодарности министерству культуры Московской области, руководителям и сотрудникам Серпуховского музея», — сказала Купецкая.

Именно выставка «Мир, сотворенный заново» откроет традиционный проект «Зима в Подмосковье». Она будет работать до 11 апреля. На выставке, посвященной рубежу XIX-XX веков, будут представлены работы Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Бориса Кустодиева, Константина Юона.

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