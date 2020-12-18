РИАМО - 18 дек. Сотрудники полиции в Жуковском выявили и пресекли факт реализации контрафактной продукции — электроники и аксессуаров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Она отметила, что полицейские изъяли из оборота 121 единицу продукции. Ее отправили на экспертизу, которая подтвердила, что товары являются подделкой.
Ущерб, причиненный правообладателям, составил более 320 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».
Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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