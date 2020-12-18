РИАМО - 18 дек. Сотрудники полиции в Жуковском выявили и пресекли факт реализации контрафактной продукции — электроники и аксессуаров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Полицейские в результате проверки торговой точки на улице Гудкова установили, что местный индивидуальный предприниматель организовал реализацию электроники и аксессуаров (адаптеров питания, аккумуляторных батарей, наушников и чехлов) известного мирового бренда, имеющих признаки подделки и содержащие незаконное воспроизведение товарных знаков», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она отметила, что полицейские изъяли из оборота 121 единицу продукции. Ее отправили на экспертизу, которая подтвердила, что товары являются подделкой.

Ущерб, причиненный правообладателям, составил более 320 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.