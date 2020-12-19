РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 дек. В связи с плановыми работами в субботу будет отключено электричество на нескольких улицах Щелкова, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы округа в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с проведением плановых работ на линиях энергопередачи на нескольких улицах Щелкова пройдет отключение электричества», - говорится в сообщении.

Электроэнергия будет отключена с 9:00 до 18:00 на улицах Юбилейная, Широкая, Гоголя, Чкалова.