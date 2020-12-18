РИАМО - 18 дек. В текущем году на елочные базары Подмосковья привезут порядка 160 тысяч хвойных деревьев, ни одно из них не было срублено в лесу, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В этом году на елочные базары Подмосковья будет доставлено около 160 тысяч елей, сосен и других хвойных растений. Все хвойные деревья <...> не срублены в лесу, а выращены в специальных питомниках и имеют сертификат соответствия», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что около 70% елок выращены в России, порядка 22% деревьев импортные, а оставшиеся – искусственные.

Так, на базарах Подмосковья покупатели смогут приобрести и отечественные, и зарубежные деревья, в числе которых классические и голубые ели, сосны, а также пихты. Еще у покупателя будет возможность обзавестись деревом в горшке, которое можно высадить дома или на даче после праздника, и букетами из хвойных веток.

Массовое открытие елочных базаров начнется в регионе с 20 декабря.

Хочу срубить елку в лесу. Что мне за это будет?>>