РИАМО - 18 дек. С запуском комплекса по переработке отходов «Храброво» в Подмосковье объем переработки четырех комплексов «РТ-Инвест» в регионе достигнет 1,5 миллиона тонн отходов ежегодно, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

КПО «Храброво», которое запустили в пятницу, стало четвертым предприятием на территории Подмосковья, вводимым в эксплуатацию компанией «РТ-Инвест».

«С выходом на проектную мощность нового предприятия, совокупный объем переработки четырех комплексов «РТ-Инвест» достигнет 1,5 миллиона тонн отходов в год», — говорится в сообщении.

Гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов отметил, что к 2023 году с запуском предприятий по производству гранул, компания будет самостоятельно производить 115 тысяч тонн вторичных пластиков.

«Тем самым мы ускорим внедрение в нашей стране замкнутого цикла обращения отходов и наша компания войдет в топ-10 в Европе по мощности переработки полимеров», — добавил Шипелов.

С открытием КПО «Храброво» поток отходов, который ранее попадал на полигон, прекратится и будет перенаправлен на близлежащее новое предприятие.

«Экологический ущерб мы предотвратили — это ключевая задача, которую мы выполнили. Теперь это не опасный объект с экологической точки зрения. Сейчас нет превышения токсикантов», — сообщил эксперт по дегазации полигонов Константин Диесперов.

На территории старой карты сотрудниками «РТ-Инвест» была проведена дегазация: установили коллекторы, трубопроводы, газокомпрессорную станцию, фильтры и высокотемпературную факельную установку.

Система фильтрации позволяет предварительно очистить все вредные вещества. На втором этапе при температуре плюс 1,2 тысячи градусов происходит сжигание на факельной установке. Это технология безопасна для окружающей среды и опробована в России и за рубежом.

Создание в регионе системы обращения с отходами с применением современных технологий позволяет закрывать старые городские свалки.

«Мы потихоньку идем к европейскому уровню переработки. Важно, что у нас появилось КПО и объем мусора, который будет захораниваться, будет меньше», — уточнил председатель Можайского отделения Всероссийское общество охраны природы Олег Балаев.

Всего в Подмосковье 39 мусорных полигонов. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева до конца этого года все они будут закрыты.

«Меня, как и всех жителей Храброво, конечно, беспокоит проблема, связанная с полигоном. Это и запах, и мусоровозы. Но уже сейчас заметили изменения. Очень надеюсь, что с открытием КПО ситуация изменится окончательно, и соседство с полигоном нас больше не будет волновать», — сказала местная жительница Светлана Мамаева.

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин рассказал о дальнейших планах по открытию современных комплексов по переработке отходов в регионе.

«30 декабря мы поставим точку в истории мусорных полигонов: запустим два КПО на Тимохово и на Алексинском карьере, на следующей неделе мы закрываем мусорные полигоны «Озеры» в Озерах и «Лесная» в Серпухове, больше ни одной городской свалки в Подмосковье не останется», — уточнил Хромушин.