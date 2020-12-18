РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В этой непростой ситуации управляющая компания «ПИК-Комфорт» приняла решение организовать для своих жителей новогоднюю онлайн-елку – интерактивное развлекательное шоу с эффектом присутствия 27 декабря, говорится в сообщении управляющей компании «ПИК-Комфорт».

«Это масштабное мероприятие пройдет 27 декабря в 12:00 и будет доступно жителям всех регионов, где УК «ПИК-Комфорт» осуществляет обслуживание многоквартирных домов – а это 48 городов в 16 областях и республиках России. К представлению можно будет подключиться сразу на трех платформах в Сети: YouTube, Instagram и Zoom. Ссылку для подключения жители получат накануне – в чатах и соцсетях на страницах своих ЖК», - говорится в сообщении.

Трехчасовое представление будет включать множество разных форматов, которые понравятся и взрослым, и самым юным жителям: цирковые номера, выступления артистов и фокусников, шоу мыльных пузырей, интерактивные игры, мастер-классы и много других сюрпризов. А еще – виртуальная приемная Деда Мороза, где дети смогут прочитать дедушке свои письма, рассказать стихотворения, станцевать, пообщаться лично. Каждому ребенку будет выделено индивидуальное общение на несколько минут.

Волшебный мир, в который погрузятся участники шоу, будет многоуровневым – в то время, когда внимание малышей займет Дед Мороз, взрослые смогут поиграть в «Мафию» или посетить «Игротеку», где будут организованы настоящие командные соревнования. Все желающие смогут поиграть в Alias, «Крокодил», «Экивоки», разгадать ребусы и новогодние викторины. Скучно не будет никому. А победители и самые активные участники получат призы и подарочные сертификаты на покупки в маркетплейсе OZON.