РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. Пенсионный фонд России выплатит семьям с детьми до 7 лет включительно 5 тысяч рублей, в том числе жителям Люберец, говорится в сообщении отделения ПФ РФ по Москве и Московской области.

«В соответствии с указом президента Пенсионный фонд России беззаявительно перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, которая составит 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье», - говорится в сообщении.

Денежное пособие получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

В ведомстве также обратили внимание на особенность новой выплаты, которая будет выдана по принципу «социального казначейства»: ПФ беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

Подавать заявление понадобится только в нескольких случаях: если ребенок в семье родился после 1 июля 2020 года; родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся ПФ в течение 2020 года; закрыт или поменялся счет, на который приходили денежные пособия.

Соответствующие заявления на выплату принимаются до 1 апреля в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентских службах ПФ.

Подробная информация о порядке выплат - на сайте Пенсионного фонда.





