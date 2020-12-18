РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию домов №4,5,6 ЖК «Томилино» в поселке Жилино-1 городского округа Люберцы, по итогу ввода объекта обеспечены права 508 дольщиков, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В пятницу граждане начали получать ключи. В церемонии вручения ключей первым семьям приняли участие заместитель начальника управления по информационной работе с гражданами-соинвесторами министерства жилищной политики Московской области Андрей Любимов, заместитель главы администрации городского округа Люберцы Эдуард Малышев и сотрудники управляющей компании «УК ТЕПЛОЛЮБ», которая обслуживает этот ЖК.

«Строительство домов началось в 2015 году. Застройщик планировал завершить стройку в 2016 году, но с этой задачей не справился. Объект попал к нам на контроль в 2017 году. Совместными усилиями с администрацией округа Люберцы проблемы были решены. Сейчас люди могут получать свои ключи, смотреть квартиры, подписывать акты приема-передачи и отмечать новоселье!» — сказал Любимов.

По словам дольщицы дома №6 ЖК «Томилино» Марины Очковской, в пятницу произошло для жителей нового жилого комплекса замечательное событие.

«Спасибо, что достроили наши дома, и под Новый год мы получили такой потрясающий подарок. Поздравляю всех соседей с наступающим!» — добавила Очковская.