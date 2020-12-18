РИАМО - 18 дек. Министр культуры Московской области Елена Харламова отметила партнерские отношения министерства с федеральными и областными музеями, а также поблагодарила их за то, что они рождают новые идеи.

В пятницу Харламова посетила пресс-показ выставки «Мир, сотворенный заново», посвященной русской художественной культуре конца XIX — начала XX века, которая откроется в Серпуховском музее.

«У нас абсолютно партнерские со всеми музеями отношения», — сказала Харламова.

Она подчеркнула, что министерство культуры Московской области поддерживает планы музеев по проведению мероприятий.

Также Харламова отметила, что открытие столь интересной выставки выпало на непростой 2020 год. По ее словам, рубеж конца XIX — начала XX века также был для России переломным.

«Интересно посмотреть, что происходит с искусством в кризисные моменты и эпохи», — отметила Харламова.

Она также подчеркнула, что сейчас любопытно узнать, какие художественные образы подарит 2020 год.

Проект «Мир, сотворенный заново» подготовил Серпуховский историко-художественный музей при поддержке Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Музея-заповедника «Абрамцево» и крупных региональных музеев страны.

На выставке представлено около 90 картин и скульптур. Она откроет традиционный проект «Зима в Подмосковье» и будет работать до 11 апреля.