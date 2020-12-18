РИАМО - 18 дек. Люди, которые пожертвовали средства на строительство Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в Одинцовском округе Подмосковья, теперь смогут найти латунную табличку со своим именем (или названием, если речь идет об организации), установленную на храме, с помощью 3D-тура, говорится в сообщении пресс-службы фонда «Воскресение».

В ознаменование 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Московской области в парке «Патриот» на народные пожертвования был построен Патриарший собор во имя воскресения Христова - Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Строительство храма Победы стало поистине всенародным. На призыв о его возведении откликнулись сотни тысяч человек и организаций из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В знак благодарности министерство обороны Российской Федерации совместно с благотворительным фондом «Воскресение» увековечили их имена на латунных табличках, расположенных по периметру храма», — говорится в сообщении.

Теперь у каждого жертвователя появилась возможность убедиться в общественном признании своего вклада, благодаря возможностям уникального 3D-тура, который позволяет из любой точки мира найти свою фамилию или название организации, определить их реальное месторасположение на стенах храма.

Посмотреть видеоролик о 3D-туре можно на YouTube.

Найти табличку с именем жертвователя можно по ссылке.