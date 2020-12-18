РИАМО - 18 дек. В преддверии новогодних праздников в Главном управлении региональной безопасности Московской области напомнили, что государственным и муниципальным служащим в рамках действующего законодательства запрещено принимать подарки, говорится в сообщении пресс-службы ГУРБ Подмосковья.

Исключение составляют только те подарки, которые вручаются в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями. При этом чиновник обязан уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с его должностным положением.

«В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации подарки, полученные в связи с официальными мероприятиями, стоимость которых превышает 3 тысячи рублей, признаются собственностью Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», - говорится в сообщении.

Воспользоваться такими подарками служащие могут только после их выкупа в установленном законом порядке.

Государственным и муниципальным служащим запрещено принимать подарки у подчиненных и их друзей, в том числе в нерабочее время.

Кроме того, необходимо воздерживаться от безвозмездного получения услуг, результатов выполненных работ, а также от безвозмездного получения имущества, в том числе во временное пользование, от коммерческих и некоммерческих организаций, поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды служащему запрещено.

«Получение подарка влечет за собой ответственность, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а если подарок расценивается как взятка, то служащий понесет уголовную ответственность», - подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.