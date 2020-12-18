РИАМО - 18 дек. В преддверии новогодних праздников в Главном управлении региональной безопасности Московской области напомнили, что государственным и муниципальным служащим в рамках действующего законодательства запрещено принимать подарки, говорится в сообщении пресс-службы ГУРБ Подмосковья.
Исключение составляют только те подарки, которые вручаются в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями. При этом чиновник обязан уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с его должностным положением.
Воспользоваться такими подарками служащие могут только после их выкупа в установленном законом порядке.
Государственным и муниципальным служащим запрещено принимать подарки у подчиненных и их друзей, в том числе в нерабочее время.
Кроме того, необходимо воздерживаться от безвозмездного получения услуг, результатов выполненных работ, а также от безвозмездного получения имущества, в том числе во временное пользование, от коммерческих и некоммерческих организаций, поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды служащему запрещено.
«Получение подарка влечет за собой ответственность, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а если подарок расценивается как взятка, то служащий понесет уголовную ответственность», - подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.
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