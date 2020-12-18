РИАМО - 18 дек. Министр культуры Московской области Елена Харламова рассказала о важности межмузейных коммуникаций, подчеркнув, что совместные выставки привлекают новую аудиторию.

В пятницу Харламова посетила пресс-показ выставки «Мир, сотворенный заново», посвященной русской художественной культуре конца XIX — начала XX века, которая откроется в Серпуховском историко-художественном музее.

«Когда собираются несколько музеев и делают совместную выставку, это всегда другое прочтение, более широкое понимание искусства», — сказала Харламова.

По ее словам, это первый проект, который федеральные музеи поддержали в таком объеме. Обычно они дают две-три работы, а на новой выставке представлено много работ из главных музеев страны.

Проект «Мир, сотворенный заново» подготовил Серпуховский историко-художественный музей при поддержке Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Музея-заповедника «Абрамцево» и крупных региональных музеев страны. На выставке представлено около 90 картин и скульптур. Экспонаты для выставки предоставили также музеи Тульской и Нижегородской областей.

Эта выставка откроет традиционный проект «Зима в Подмосковье» и будет работать до 11 апреля.