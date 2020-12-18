РИАМО - 18 дек. Жилой дом для переселения по программе реновации построят на улице Олонецкая в столичном районе Отрадное в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Дом представляет собой односекционное здание переменной этажности, возводимое по индивидуальному проекту. В настоящее время идут работы по возведению монолитных конструкций пятого этажа», — сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Всего в доме будет 168 квартир общей площадью 9,6 тысячи квадратных метров. Запланирована подземная парковка. Первый этаж дома будет нежилым, там появятся магазины, кафе, салоны красоты и другие социальные учреждения.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят, также обустроят детскую и спортивную площадки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.