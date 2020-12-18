РИАМО - 18 дек. Московская область уже имеет достаточный опыт и знает, как организовать работу учреждений культуры в условиях пандемии, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«На этой неделе у нас закончились ограничения на посещение учреждений культуры. Мы все понимаем, у нас уже был первый опыт первой волны пандемии. Мы уже попробовали, как нам в этой ситуации работать, действовать», - сказала Харламова.

В пятницу Харламова посетила пресс-показ выставки «Мир, сотворенный заново», посвященной русской художественной культуре конца XIX - начала XX века, которая откроется в Серпуховском музее.

«Это первая выставка, которая открывает проект «Зима в Подмосковье». Открывает все учреждения культуры», - отметила министр.

Она отметила, что в скором времени будет анонсирована еще одна масштабная выставка.

Харламова подчеркнула, что живое посещение музеев останется и вернется в обиход, потому что невозможно посмотреть по телевизору или с помощью интернета картину. Важно все — и сами работы, и стены музея, и сотрудники музеев. При этом коммуникации и дистанционная работа останутся.

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