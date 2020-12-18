РИАМО - 18 дек. С начала года на номер «112» в Подмосковье поступило свыше 10,5 миллионов вызовов, всего с начала работы системы на номер звонили свыше 46 миллионов раз, звонки поступили от граждан региона и его гостей, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Московской области.

На круглосуточный номер системы-112 ежедневно поступает около 30 тысяч звонков в день. Оперативная помощь людям, которые оказались в беде, организовывается посредством операторов.

«Вызовы принимаются посредством телефона, СМС-сообщений, мобильного приложения «112 МО», системы «ЭРА-ГЛОНАСС», а также через программу видеосвязи Skype. В работе областной системы-112 в том числе задействованы операторы психологи, лингвисты, сурдопереводчики», – говорится в сообщении.

Система постоянно развивается, в нее внедряются новые возможности, а также сокращается время обработки обращений от жителей региона и реагирование на вызов экстренных оперативных служб.

Подмосковная система-112, в работе которой задействовано свыше 3,6 тысячи специалистов, занимает место самой масштабной из тех, что существуют на территории России.