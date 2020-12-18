РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Врачи первой городской больницы подмосковного Красногорска восстановили пациенту поврежденные нервы кисти руки, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В травматологическое отделение Красногорской больницы №1 поступил мужчина с травмами с повреждениями сухожилий и общих пальцевых нервов. Пациент получил травму, схватившись за забор из тонкого металлического листа при падении.

«Операция по восстановлению пальцев длилась почти 5 часов. Повреждение нервов приводит к нарушению функции конечности, утрате чувствительности», - сказал травматолог-ортопед, микрохирург Красногорский больницы №1 Сергей Косарев.

По его словам, чтобы сохранить трудоспособность, важно восстановить целостность нервов.

«Пациенту была проведена хирургическая обработка раны, сшивание сухожилий и нервов с использованием микрохирургической техники», - добавил Косарев.

В настоящее время мужчина уже выписан и чувствует себя хорошо. Сейчас он проходит курс восстановительного лечения.