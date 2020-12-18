РИАМО - 18 дек. Следователь СК России Левон Агаджанян задержан в столице по подозрению в фальсификации доказательств по делу о перестрелке на территории международного делового комплекса «Москва-Сити» в 2017 году, сообщает РБК.

«Задержание проводили следователи СКР при поддержке сотрудников ФСБ. Агаджанян проходит подозреваемым по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями»​ и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», — говорится в сообщении.

По данным источника РБК, речь идет о подмене гильз на месте преступления, а также о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Вооруженный конфликт в «Москва-Сити» случился в ноябре 2017 года во время празднования юбилея авторитетного бизнесмена Дмитрия Павликова в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око».

Тогда в результате перестрелки между охранниками бизнесмена и гостями один человек был убит, еще пятеро получили ранения. Среди них были сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии и несколько чоповцев.

Таксист расстрелял полицейских на Ленинском проспекте в Москве>>