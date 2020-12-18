РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Огни на новогодней елке на площади Дворца культуры «Подмосковье» зажгли в подмосковном Красногорске в пятницу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Сегодня (в пятницу - ред.) на центральной площади округа зажгли огни на новогодней елке. Один из лучших в стране уличных театров «Эскизы в пространстве» представил экспериментальное шоу «Колесо времени». Наступающий год – год креативных индустрий, поэтому мы решили удивить горожан и не просто провести хороводы, а донести еще и философскую мысль», - сказал руководитель АНО «Новый город» Михаил Иванов.

Он отметил, что представление посвящено будущему, в которое нужно идти смело, с открытым сердцем и улыбкой. Зрители стали участниками перформанса, в котором нашли отражение пандемия коронавируса, с которой человечество столкнулось в уходящем году.

Череда праздничных мероприятий по поводу зажжения огней на новогодних елках в Красногорске продолжается. 19 декабря в 16:00 детей и взрослых ждут в парке «Ивановские пруды», а 20 декабря в это же время в городском парке зажгут огни на елке и откроют резиденцию Деда Мороза.