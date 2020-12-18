РИАМО - 18 дек. С начала года в поездах Центральной пригородной пассажирской компании провезли 287 тысяч животных, больше всего данной услугой пользовались на Казанском направлении МЖД, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

На первом месте по провозу оказалось Казанское направление, на котором совершили 51 тысячу поездок с животными, далее расположилось Ярославское направление – свыше 48 тысяч, а тройку лидеров замкнуло Курское направление – около 37 тысяч поездок. Поездки пассажиров с животными чаще всего совершались в августе. Так, за месяц было совершено 48 тысяч поездок.

«В основном в электричках провозят собак и кошек. Но бывают и исключения – летом самыми необычными «пассажирами» стали: рыбки, кролики, мини-пиг и цыплята. Осенью в электропоездах перевозили: большого попугая ару в клетке, щенков хаски, а одна пожилая женщина – везла с дачи уток», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы провезти животное на поезде компании, необходимо приобрести билет. Его оформление происходит в кассе или бесконтактным способом через билетный автомат. Стоимость проездного зависит от длительности поездки и составляет 25% от стоимости полного разового билета на данном маршруте. Чтобы провезти животное на МЦД, достаточно оформить билет с нулевой стоимостью перед началом поездки.

К отдельной категории относятся собаки-поводыри, на которых не нужно оформлять билет. Полные правила оказания услуги представлены на сайте компании в разделе «Условия проезда».

Пассажиров в ситуации с распространением коронавируса просят оставаться дома, а при необходимости совершить поездку – соблюдать меры предосторожности и использовать бесконтактные способы оплаты проезда.

Ношение масок и перчаток в транспорте компании носит обязательный характер. Купить средства индивидуальной защиты можно у кассиров-контролеров, а также в кассах на станциях.