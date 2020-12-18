РИАМО - 18 дек. Сотрудники московской больницы, которые перепутали пожилых пациенток, уволены со своих должностей, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

Ранее СМИ сообщили, что родственникам в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны при выписке отдали незнакомую бабушку. Как выяснилось позже, настоящая родственница семьи скончалась. При этом у выписавшейся пациентки были личные вещи умершей.

«В ходе проверки установлен грубый факт нарушения должностных обязанностей медицинским персоналом, сотрудники, допустившие халатность, уволены», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в больницу одновременно поступили две пожилые пациентки одного возраста с похожим телосложением, а также схожими диагнозами. У женщин могла возникнуть проблема с самоидентификацией и контактами с окружающими, поэтому из учреждения специалисты выписали пациентку с документами другой пенсионерки.

Главный врач больницы уже встретился с родственниками и принес извинения за произошедшее, признав нарушения со стороны своего персонала.